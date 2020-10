Napoli, Bakayoko possibile colpo last minute: c’è anche il PSG (Di giovedì 1 ottobre 2020) Sfumato il ritorno al Milan, per Tiemoue Bakayoko si apre la porta di un’altra big italiana. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera il Napoli nelle ultime ore avrebbe sondato il centrocampista francese ex Milan. I rossoneri avrebbero abbandonato la pista Bakayoko lasciando strada spianata ai partenopei per un possibile colpo last minute con il Napoli a caccia di un giocatore da collocare nel centrocampo di Gattuso. Ma attenzione al Paris Saint-Germain, destinazione piuttosto gradita dal calciatore. Leggi su sportface (Di giovedì 1 ottobre 2020) Sfumato il ritorno al Milan, per Tiemouesi apre la porta di un’altra big italiana. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera ilnelle ultime ore avrebbe sondato il centrocampista francese ex Milan. I rossoneri avrebbero abbandonato la pistalasciando strada spianata ai partenopei per uncon ila caccia di un giocatore da collocare nel centrocampo di Gattuso. Ma attenzione al Paris Saint-Germain, destinazione piuttosto gradita dal calciatore.

