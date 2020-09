Neymar e gli insulti razzisti a Sakai: spunta video inedito (Di mercoledì 30 settembre 2020) Non c'è pace per Neymar. L'asso brasiliano era stato al centro di una brutta vicenda legata a presunti insulti razzisti ricevuti da Alvaro Gonzalez, calciatore del Marsiglia, reo, a detta di O'Ney, di averlo chiamato scimmia. Ma in queste ore, qualcosa è cambiato e il calciatore parigino da vittima si è trasformato in carnefice. Infatti, il numero 10 dei campioni di Francia parrebbe aver riservato lo stesso trattamento razzista al difensore giapponese Hiroki Sakai e adesso ci sono anche le prove.Neymar: insulti razzisti a Sakaicaption id="attachment 1029461" align="alignnone" width="472" Neymar Sakai (twitter screenshot)/captionLa vicenda è ormai ben nota, ma nella notte, sul web, è ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 30 settembre 2020) Non c'è pace per. L'asso brasiliano era stato al centro di una brutta vicenda legata a presuntiricevuti da Alvaro Gonzalez, calciatore del Marsiglia, reo, a detta di O'Ney, di averlo chiamato scimmia. Ma in queste ore, qualcosa è cambiato e il calciatore parigino da vittima si è trasformato in carnefice. Infatti, il numero 10 dei campioni di Francia parrebbe aver riservato lo stesso trattamento razzista al difensore giapponese Hirokie adesso ci sono anche le prove.caption id="attachment 1029461" align="alignnone" width="472"(twitter screenshot)/captionLa vicenda è ormai ben nota, ma nella notte, sul web, è ...

Neymar sotto accusa. Cadena Ser rivela il video con le frasi a Sakai: "Cinese di m***a"

Neymar rischia una pesante squalifica. Il fantasista brasiliano del PSG, che durante la partita contro il Marsiglia ha rifilato un pugno ad Alvaro Gonzalez,.

