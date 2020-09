Il presidente Cirio come Aldo Moro, volantini minatori a Torino (Di mercoledì 30 settembre 2020) volantini minatori nei confronti del presidente Cirio a Torino. La Lega attacca: “C’è chi vuole alzare la tensione”. Torino – volantini minatori a Torino diretti al presidente della Regione Alberto Cirio. Secondo quanto riportato da La Repubblica, attorno al centro sociale Askatasuna sono comparsi manifesti con l’immagine del governatore ritagliata e sostituita a quella di Aldo Moro con la scritta: “I cosplayer che vogliamo”. Sulla vicenda è stata aperta un’indagine dalla Digos che stanno effettuando degli accertamenti. Da capire se c’è un collegamento con la busta con due proiettili ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 30 settembre 2020)nei confronti del. La Lega attacca: “C’è chi vuole alzare la tensione”.diretti aldella Regione Alberto. Secondo quanto riportato da La Repubblica, attorno al centro sociale Askatasuna sono comparsi manifesti con l’immagine del governatore ritagliata e sostituita a quella dicon la scritta: “I cosplayer che vogliamo”. Sulla vicenda è stata aperta un’indagine dalla Digos che stanno effettuando degli accertamenti. Da capire se c’è un collegamento con la busta con due proiettili ...

