Milano Green amica dell’ambiente, spazi verdi e riscaldamento a impatto zero (Di martedì 29 settembre 2020) Sempre più Green. E’ questa ormai la mission che si è data Milano. Il 26 e 27 settembre il comune di Milano ha promosso l’iniziativa “VerdeMilano“, con cui ha invitato i cittadini a conoscere i nuovi luoghi e spazi che stanno ridisegnando e ridisegneranno i quartieri della città. Nell’ambito di questa iniziativa è stata inaugurata l’area verde di via Cilea, realizzata da A2A sopra la centrale di pompaggio interrata per il teleriscaldamento. E’ la prima volta in Italia che si realizza questo tipo di impianto nel sottosuolo. La scelta è stata fatta perché una tradizionale centrale di pompaggio avrebbe causato un pesante impatto visivo e acustico. La nuova centrale, definita ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 29 settembre 2020) Sempre più. E’ questa ormai la mission che si è data. Il 26 e 27 settembre il comune diha promosso l’iniziativa “Verde“, con cui ha invitato i cittadini a conoscere i nuovi luoghi eche stanno ridisegnando e ridisegneranno i quartieri della città. Nell’ambito di questa iniziativa è stata inaugurata l’area verde di via Cilea, realizzata da A2A sopra la centrale di pompaggio interrata per il tele. E’ la prima volta in Italia che si realizza questo tipo di impianto nel sottosuolo. La scelta è stata fatta perché una tradizionale centrale di pompaggio avrebbe causato un pesantevisivo e acustico. La nuova centrale, definita ...

TrentinoGreen : Domani 30 settembre ore 9 'Quando la filiera agroalimentare è sostenibile' evento #CSRIS20 percorso #Fornitori coo… - green_milano : RT @antgrasso_IT: Molti pensano alla Smart City come un'entità astratta e non definita. In realtà essa è un insieme di tanti servizi digita… - mydeerlily : Vorrei ufficialmente ringraziare anche su twitter il gestore del bar in cui andavo con un’amica tre volte a settima… - green_milano : RT @Greenreport_it: Blitz di Greenpeace a Roma per la mobilità sostenibile - - sorgenia : Un’altra bella mattina di plogging per l'appuntamento mensile di #GhePensiMI_Green. ???????Prossimo appuntamento: sab… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano Green Torna il Milano Green Forum « LMF Lamiafinanza lamiafinanza Tag: Milano green

Sempre più green. E' questa ormai la mission che si è data Milano. Il 26 e 27 settembre il comune ...

Milano Green amica dell’ambiente, spazi verdi e riscaldamento a impatto zero

Sempre più green. E' questa ormai la mission che si è data Milano. Il 26 e 27 settembre il comune ...

Sempre più green. E' questa ormai la mission che si è data Milano. Il 26 e 27 settembre il comune ...Sempre più green. E' questa ormai la mission che si è data Milano. Il 26 e 27 settembre il comune ...