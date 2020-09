Cinema, alla sesta edizione del Mia metà dei progetti è di donne (Di martedì 29 settembre 2020) ROMA – Appuntamento ormai imperdibile nelle agende dei leader mondiali dell’industria audiovisiva, la sesta edizione del Mia|Mercato internazionale audiovisivo si svolgerà dal 14 al 18 ottobre 2020 a Roma, nei consueti spazi di Palazzo Barberini, in un ambiente protetto e Covid proof, pronto ad accogliere in totale sicurezza l’industria nazionale e internazionale, la cui partecipazione si preannuncia già numerosa. All’attività on-site si aggiungerà quella online sulla piattaforma Mia digital, fondamentale strumento a potenziamento dell’esperienza di mercato. Leggi su dire (Di martedì 29 settembre 2020) ROMA – Appuntamento ormai imperdibile nelle agende dei leader mondiali dell’industria audiovisiva, la sesta edizione del Mia|Mercato internazionale audiovisivo si svolgerà dal 14 al 18 ottobre 2020 a Roma, nei consueti spazi di Palazzo Barberini, in un ambiente protetto e Covid proof, pronto ad accogliere in totale sicurezza l’industria nazionale e internazionale, la cui partecipazione si preannuncia già numerosa. All’attività on-site si aggiungerà quella online sulla piattaforma Mia digital, fondamentale strumento a potenziamento dell’esperienza di mercato.

SkyItalia : Delle nuove e bellissime foto di #Romulus per ricordarci che manca pochissimo a novembre e per dirvi che i primi du… - nocchi_rita : RT @maxencejtm87: Comunque sto ancora pensando ad Adua che chiede conferma a Massimiliano e a lui che la difende davanti alla fidanzata CIN… - flamanc24 : RT @RollingStoneita: Dall’indie-cult #PalmSprings alla reunion Sofia Coppola-Bill Murray passando per Pietro Castellitto: il meglio in sala… - RicardoQuesadaG : RT @Totti: Vi aspetto al cinema! ?? 'Mi chiamo Francesco Totti', regia di Alex Infascelli, sarà presentato alla Festa del cinema di Roma e… - FredGeorge01 : RT @ciakmag: I primi due episodi di #Romulus di #MatteoRovere saranno presentati alla @romacinemafest! Tutti i dettagli?? -

Ultime Notizie dalla rete : Cinema alla Romulus alla Festa del Cinema di Roma: evento speciale per la nuova serie tv Sky. FOTO Sky Tg24 Cinema: Miller "Boseman finanziò una parte del mio compenso"

Chadwick Boseman usò parte del suo compenso per pagare quanto richiesto da Sienna Miller per il suo ruolo in City of Crime (21 Bridges, 2019), l'ultimo film poliziesco in cui ha partecipato l'attore m ...

Giorgio Vasari e Firenze raccontati nel cinema, nasce il percorso audiovisivo e multimediale

Un nuovo percorso audiovisivo e multimediale dedicato a Giorgio Vasari, per raccontare l'artista e Firenze attraverso il cinema. E’ il progetto che è stato presentato in Palazzo Vecchio dall’assessore ...

Chadwick Boseman usò parte del suo compenso per pagare quanto richiesto da Sienna Miller per il suo ruolo in City of Crime (21 Bridges, 2019), l'ultimo film poliziesco in cui ha partecipato l'attore m ...Un nuovo percorso audiovisivo e multimediale dedicato a Giorgio Vasari, per raccontare l'artista e Firenze attraverso il cinema. E’ il progetto che è stato presentato in Palazzo Vecchio dall’assessore ...