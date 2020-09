Rooney Mara e Joaquin Phoenix: è nato il piccolo River (Di lunedì 28 settembre 2020) Rooney Mara e Joaquin Phoenix sono una coppia sin dal 2016 e hanno appena salutato la nascita del loro primo figlio insieme : ad annunciarlo non sono stati i neo genitori, notoriamente molto riservati,... Leggi su quotidiano (Di lunedì 28 settembre 2020)sono una coppia sin dal 2016 e hanno appena salutato la nascita del loro primo figlio insieme : ad annunciarlo non sono stati i neo genitori, notoriamente molto riservati,...

repubblica : Joaquin Phoenix e Rooney Mara sono genitori: 'Il bambino si chiama River' [aggiornamento delle 10:43] - Corriere : Joaquin Phoenix e Rooney Mara, nato il figlio River (in omaggio al fratello morto dell’attore) - whysoffserious : RT @flawlessloujs: Joaquin Phoenix e Rooney Mara hanno chiamato loro figlio River. Sarei una bugiarda nel dire che non me lo sarei immagina… - _Blvck_moon_ : RT @perchetendenza: 'River': Per il nome che Joaquin Phoenix e Rooney Mara hanno dato al loro primo figlio in onore di River Phoenix, frate… - gioxilomb : RT @MaleficamenteIo: È NATO IL FIGLIO DI JOAQUIN PHOENIX E ROONEY MARA E LO HANNO CHIAMATO RIVER RAGA -