Mare sicuro 2020 | il bilancio della direzione marittina abruzzese e molisana

Mare sicuro 2020, il bilancio della direzione marittima abruzzese e molisana (Di giovedì 24 settembre 2020) Pescara - Ventimila controlli in Mare e a terra, 10.100 verifiche antinquinamento e pesca, 368 illeciti accertati. Questi alcuni numeri dell'Operazione "Mare sicuro" condotta dalla direzione Marittima dell'Abruzzo, del Molise e delle Isole Tremiti (Foggia), comandata dal Capitano di Vascello Salvatore Minervino. Sul fronte della sicurezza in Mare, 36 gli interventi di soccorso in acqua e a terra, 67 le persone tratte in salvo tra bagnanti e diportisti, 24 imbarcazioni cui è stata prestata assistenza. Cinque i decessi rilevati causati da malore e riconducibili agli effetti del caldo a luglio e agosto. Negli stabilimenti balneari sono stati effettuati 5.950 accertamenti. "La stagione estiva appena trascorsa può considerarsi positiva, in termini di risultati. Sicuramente il ...

