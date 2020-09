Piazza Affari brilla insieme al Vecchio Continente (Di mercoledì 23 settembre 2020) (Teleborsa) – Seduta in rally a Piazza Affari, che si allinea alla giornata strepitosa delle borse europee. A sostenere il sentiment dei mercati europei è il dato migliore delle attese della fiducia dei consumatori tedeschi (indice GFK) che conferma l’ottimismo dell’IFO della vigilia. Tutto ciò mentre non si fermano in Europa contagi e decessi con la Spagna su nuovi record e la Gran Bretagna che inasprisce le restrizioni. Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,169. Scambia in retromarcia l’oro, che scivola a 1.899,8 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,20%. Invariato lo spread, che si posiziona a +136 punti base, con il rendimento del BTP decennale che ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 23 settembre 2020) (Teleborsa) – Seduta in rally a, che si allinea alla giornata strepitosa delle borse europee. A sostenere il sentiment dei mercati europei è il dato migliore delle attese della fiducia dei consumatori tedeschi (indice GFK) che conferma l’ottimismo dell’IFO della vigilia. Tutto ciò mentre non si fermano in Europa contagi e decessi con la Spagna su nuovi record e la Gran Bretagna che inasprisce le restrizioni. Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,169. Scambia in retromarcia l’oro, che scivola a 1.899,8 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,20%. Invariato lo spread, che si posiziona a +136 punti base, con il rendimento del BTP decennale che ...

(Teleborsa) - Seduta in rally a Piazza Affari, che si allinea alla giornata strepitosa delle borse europee. A sostenere il sentiment dei mercati europei è il dato migliore delle attese della fiducia d ...

Piazza Affari: seduta difficile per Tesla Motors

Pressione sull'azienda attiva nel settore automotive, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,60%.

Pressione sull'azienda attiva nel settore automotive, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,60%.