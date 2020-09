Leo Messi | che dedica tutti i suoi gol alla nonna

(Di mercoledì 23 settembre 2020) «Mi ascolti, faccia giocare Leo, le assicuro che non se ne pentirà». È il 1992 e nel Club Grandoli, nella zona meridionale di Rosario, l’allenatore Salvador Ricardo Aparicio sta cercando disperatamente un bambino per completare la formazione dei primi calci. Davanti a lui c’è una signora, Celia Oliveira Cuccittini, che si sbraccia «sponsorizzando» il nipote: è un po’ piccolo di statura, è vero, ma con il pallone ci sa fare.

SkySport : RONALDO compie 44 anni. Auguri! ? «È il miglior attaccante che abbia mai visto, nessuno ha mai avuto la sua velocit… - BleacherReport : ?? Leo Messi ?? (via @FCBarcelona) - LaLiga : ???? @AntoGriezmann ???? Leo Messi ???? - YusupovJalol : @goal Leo Messi - Sheffy__dee : @goal Leo messi -

Ultime Notizie dalla rete : Leo Messi

Ogni volta che scaraventa la palla in rete, l’attaccante del Barcellona alza gli indici verso il cielo. A ringraziare nonna Celia, che da bambino lo portava sempre agli allenamenti, ma non è riuscita ...Leo Duarte, difensore centrale del Milan ... subentrando nei minuti finale al compagno di reparto Kjaer. La sua assenza forzata mette adesso nei guai mister Pioli, che vede in rosa soltanto due ...