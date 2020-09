Amnesty contro l’arresto dell’attivista No Tav Dana Lauriola: “Viola diritto alla libertà d’espressione” (Di martedì 22 settembre 2020) MILANO – “Esprimere il proprio dissenso pacificamente non può essere punito con il carcere. L’arresto di Dana è emblematico del clima di criminalizzazione del diritto alla libertà d’espressione e di manifestazione non violenta, garantiti dalla Costituzione e da diversi meccanismi internazionali“. Così dichiarato Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, commenta in una nota l’arresto dell’attivista e portavoce del movimento No Tav Dana Lauriola, avvenuto all’alba dello scorso 17 settembre presso il suo domicilio a Bussoleno, in Valsusa. Leggi su dire (Di martedì 22 settembre 2020) MILANO – “Esprimere il proprio dissenso pacificamente non può essere punito con il carcere. L’arresto di Dana è emblematico del clima di criminalizzazione del diritto alla libertà d’espressione e di manifestazione non violenta, garantiti dalla Costituzione e da diversi meccanismi internazionali“. Così dichiarato Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, commenta in una nota l’arresto dell’attivista e portavoce del movimento No Tav Dana Lauriola, avvenuto all’alba dello scorso 17 settembre presso il suo domicilio a Bussoleno, in Valsusa.

Ultime Notizie dalla rete : Amnesty contro Violenza sulle donne, Amnesty: Twitter non fa abbastanza contro le molestie Redattore Sociale "Twitter non fa abbastanza per proteggere le donne dalla violenza e dalle molestie online". La denuncia di Amnesty

Amnesty international ha denunciato in un nuovo rapporto che, nonostante le numerose promesse, “Twitter non sta ancora facendo abbastanza per proteggere le donne dalla violenza e dalle molestie online ...

Molestie online, Amnesty: Twitter non è un posto per donne

