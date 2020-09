Sassuolo-Cagliari oggi in tv: orario e come vederla in diretta streaming (Di domenica 20 settembre 2020) Pronti, partenza, via. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia comincia il campionato di Serie A per Sassuolo e Cagliari. Alle ore 18:00 i neroverdi di Roberto De Zerbi, reduci da un’ottima stagione, proveranno a cominciare nel migliore dei modi sfidando il nuovo Cagliari di Eusebio Di Francesco. Per Di Fra si tratta di un piccolo derby personale in quanto l’esordio sulla panchina sarda coinciderà con il suo passato da allenatore del Sassuolo. Il match verrà trasmesso su Sky Sport Serie A (canale 202 di Sky), visibile in streaming su Sky Go e Now Tv per gli utenti abbonati al pacchetto calcio. Leggi su sportface (Di domenica 20 settembre 2020) Pronti, partenza, via. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia comincia il campionato di Serie A per. Alle ore 18:00 i neroverdi di Roberto De Zerbi, reduci da un’ottima stagione, proveranno a cominciare nel migliore dei modi sfidando il nuovodi Eusebio Di Francesco. Per Di Fra si tratta di un piccolo derby personale in quanto l’esordio sulla panchina sarda coinciderà con il suo passato da allenatore del. Il match verrà trasmesso su Sky Sport Serie A (canale 202 di Sky), visibile insu Sky Go e Now Tv per gli utenti abbonati al pacchetto calcio.

DiMarzio : #SerieA | #ParmaNapoli e #SassuoloCagliari a porte aperte Allo stadio saranno presenti 1000 persone - SassuoloUS : #Calciomercato ?? Ufficiale il ritorno di Filippo #Romagna in neroverde! Al Cagliari ceduto Alessandro Tripaldelli.… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: Cagliari;Di Francesco,in casa Sassuolo con entusiaso Tecnico contro sua ex: li' una parte di cuore ma ora avversari - sportface2016 : #SassuoloCagliari oggi in tv | Ecco dove seguire la gara del Mapei Stadium - cardsandstats : Sassuolo vs Cagliari at 17:00: Player: Boga J. To Score at any time. -