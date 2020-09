Tu Si Que Vales 2020: Women Orchestra (video e gallery) (Di sabato 19 settembre 2020) Nella seconda puntata di Tu Si Que Vales 2020 di stasera, 19 settembre 2020, abbiamo visto anche la Women Orchestra, un’Orchestra composta da sole donne dai 18 ai 43 anni, che si è esibita in un medley dedicato ad Ennio Morricone. L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. Per loro quattro sì. A seguire il video integrale della presentazione e dell’esibizione della Women Orchestra nella puntata di Tu Si Que Vales 2020 di stasera. video Women ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 19 settembre 2020) Nella seconda puntata di Tu Si Quedi stasera, 19 settembre, abbiamo visto anche la, un’composta da sole donne dai 18 ai 43 anni, che si è esibita in un medley dedicato ad Ennio Morricone. L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. Per loro quattro sì. A seguire ilintegrale della presentazione e dell’esibizione dellanella puntata di Tu Si Quedi stasera....

