Terremoto in California, forte scossa a Los Angeles nella notte americana: milioni di persone in strada [LIVE]

Una scossa di Terremoto di magnitudo 4.6 ha colpito pochi minuti fa, alle 08:38 italiane (le 23:38 locali), il cuore di Los Angeles, in California. L'epicentro si è verificato a Montebello, nel cuore della metropoli Californiana che conta oltre 4 milioni di abitanti. La profondità del sisma è stata misurata in 17,6km, e proprio per questo particolare la scossa è stata distintamente avvertita in tutta la città. milioni di persone sono scese in strada impaurite nella notte. Nell'entroterra della California, intanto, continuano gli incendi: nelle ultime ore le fiamme hanno raggiunto la comunità di Juniper Hills.

