Sgarbi contro D’Agostino: «Scemo, non dire idiozie e la mascherina mettitela nel cervello» (Di sabato 19 settembre 2020) Scontro tra Vittorio Sgarbi e Roberto D’Agostino. Ad accendere la miccia è stata la mascherina. La bagarre è avvenuta a Stasera Italia, il programma di approfondimento di Rete4 condotto da Barbara Palombelli. Il tutto parte da una domanda: la mascherina si porta in automobile? «Ha un senso solo per chi ha rubato l’automobile. Basta diffondere panico, dicendo che la mascherina ci difende da un pericolo reale. Sono ormai sei mesi che vengo intervistato solo sul coronavirus. Vorrei non parlarne più», dice Sgarbi. «Sgarbi, non sei un virologo. Ma è un virologo?», chiede D’Agostino. Sgarbi e lo scontro con D’Agostino Scoppia il putiferio. Da mesi in ogni sede ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 19 settembre 2020) Stra Vittorioe Roberto D’Agostino. Ad accendere la miccia è stata la. La bagarre è avvenuta a Stasera Italia, il programma di approfondimento di Rete4 condotto da Barbara Palombelli. Il tutto parte da una domanda: lasi porta in automobile? «Ha un senso solo per chi ha rubato l’automobile. Basta diffondere panico, dicendo che laci difende da un pericolo reale. Sono ormai sei mesi che vengo intervistato solo sul coronavirus. Vorrei non parlarne più», dice. «, non sei un virologo. Ma è un virologo?», chiede D’Agostino.e lo scon D’Agostino Scoppia il putiferio. Da mesi in ogni sede ...

