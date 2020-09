L’Italia a corto di scrutatori per il voto di domani. A Milano l’emergenza dura una giornata (Di sabato 19 settembre 2020) È rientrata l’emergenza scrutatori a Milano in vista della tornata elettorale che si apre domani, 20 settembre, e si chiuderà lunedì pomeriggio. Stamattina l’account Twitter del Comune aveva lanciato un messaggio con tanto di quattro punti esclamativi in cui annunciava di essere alla ricerca di presidenti di seggio per il referendum costituzionale dopo una serie di rinunce, presumibilmente per timore del Coronavirus. Qualche ora dopo, verso le 19 di sera, la schiarita. Stiamo cercando Presidenti di seggio per il #ReferendumCostituzionale. Puoi candidarti direttamente all’Ufficio elettorale di Via Messina 52 fino alle 16 di oggi. Porta con te un documento d’identità. — Comune di Milano (@ComuneMI) September 19, 2020 In serata il Comune ha confermato di ... Leggi su open.online (Di sabato 19 settembre 2020) È rientrata l’emergenzain vista della tornata elettorale che si apre, 20 settembre, e si chiuderà lunedì pomeriggio. Stamattina l’account Twitter del Comune aveva lanciato un messaggio con tanto di quattro punti esclamativi in cui annunciava di essere alla ricerca di presidenti di seggio per il referendum costituzionale dopo una serie di rinunce, presumibilmente per timore del Coronavirus. Qualche ora dopo, verso le 19 di sera, la schiarita. Stiamo cercando Presidenti di seggio per il #ReferendumCostituzionale. Puoi candidarti direttamente all’Ufficio elettorale di Via Messina 52 fino alle 16 di oggi. Porta con te un documento d’identità. — Comune di(@ComuneMI) September 19, 2020 In serata il Comune ha confermato di ...

