Gotze ambizioso | “Voglio giocare in un club che possa vincere la Champions League…”

Leggi su itasportpress

(Di venerdì 18 settembre 2020) C'è anche Mariotra i calciatori svincolati e in cerca di squadra. Il mercato dei parametro zero potrebbe regalare a qualche squadre l'eroe dei Mondiali con la Germania. Dopo gli ultimi mesi al Borussia Dortmund da non protagonista, il trequartista tedesco ha voglia di rilanciarsi. Non per forza fuori dalla Bundesliga ma certamente in una società che mira ae soprattutto chepuntare a trionfare inLeague.: "Voglio squadra perlaLeague"caption id="attachment 718317" align="alignnone" width="594" Götze (Getty Images)/captionLe sue parole sono quelle di uno che ha tanto da dare e che ha desiderio di tornare protagonista a suon di gol e buone prestazioni. Parlando a Sport Bild,...