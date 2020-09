CdS – Il PSG vuole il doppio colpo nerazzurro: Skriniar e Nainggolan. Inter chiara: solo a titolo definitivo (Di giovedì 17 settembre 2020) Nainggolan e Skriniar cercati dal PSG Si cercano rinforzi in casa Paris Saint-Germain e il ds Leonardo guarda all’Inter dove piacciono molto Milan Skriniar e Radja Nainggolan. A riportare dell’Interesse dei parigini per i due nerazzurri è il Corriere dello Sport in edicola oggi. Il difensore slovacco è insieme a Koulibaly del Napoli il profilo cercato e sondato per sostituire Thiago Silva, passato al Chelsea dopo che il suo contratto è scaduto. Il nodo dell’operazione: il PSG vorrebbe un prestito con diritto di riscatto, mentre i nerazzurri preferirebbero una cessione a titolo definitivo o in alternativa un prestito con obbligo di riscatto. Stesso nodo per quanto riguarda il centrocampista belga. ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 17 settembre 2020)cercati dal PSG Si cercano rinforzi in casa Paris Saint-Germain e il ds Leonardo guarda all’dove piacciono molto Milane Radja. A riportare dell’esse dei parigini per i due nerazzurri è il Corriere dello Sport in edicola oggi. Il difensore slovacco è insieme a Koulibaly del Napoli il profilo cercato e sondato per sostituire Thiago Silva, passato al Chelsea dopo che il suo contratto è scaduto. Il nodo dell’operazione: il PSG vorrebbe un prestito con diritto di riscatto, mentre i nerazzurri preferirebbero una cessione ao in alternativa un prestito con obbligo di riscatto. Stesso nodo per quanto riguarda il centrocampista belga. ...

