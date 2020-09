Caivano | oggi l’ultimo saluto a Maria Paola | la famiglia invita la comunità Lgbt

DarioStefano : Dopo Willy, oggi Maria Paola uccisa a Caivano dal fratello. Voleva darle una lezione “perché stava con un altra don… - della_popolo : RT @marioadinolfi: Sui fatti di Caivano il gip che conferma l’arresto di Michele conferma anche che lo “speronamento” non c’è stato. L’util… - assaloni : RT @marioadinolfi: Sui fatti di Caivano il gip che conferma l’arresto di Michele conferma anche che lo “speronamento” non c’è stato. L’util… - Gayofficial_ita : Oggi #15settembre alle 16.30 nella parrocchia San Paolo Apostolo al Parco Verde a #Caivano si terranno i funerali d… - prof_giuseppe : Oggi a #Caivano tutti diranno che hanno un amico gay. E che lo salutano, pure ... -

Ultime Notizie dalla rete : Caivano oggi

“La comunità LGBT ha insegnato a me, donna eterosessuale, che le battaglie per i diritti che avevo condotto fino ad allora avevano ancora tanta strada davanti. Ho imparato che le declinazioni dell’ugu ...La famiglia Gaglione: "Preoccupati per Paola perché Ciro è inaffidabile, non c'entra omofobia" I genitori di Maria Paola e Michele Antonio Gaglione hanno deciso di restare in silenzio in quella che de ...Le esequie si svolgeranno alle 16 nella parrocchia di San Paolo Apostolo. Il legame tra la 18enne e Ciro, sopravvissuto allo speronamento, era osteggiata anche dai familiari della ragazza ...