Spazio: Nature Astronomy, Venere contiene fosfina, possibili segnali di vita (Di lunedì 14 settembre 2020) Roma, 14 set. (Adnkronos/Europa Press) - segnali di vita su Venere? Nelle nubi del pianeta, infatti, sono state rintracciate tracce persistenti di fosfina che è un gas che sulla Terra viene prodotto solo industrialmente o da microrganismi che prosperano in ambienti privi di ossigeno. La sorprendente scoperta, rivelata da 'Nature Astronomy', è stata fatta da un team internazionale di astronomi di cinque università, guidata dalla professoressa Jean Greaves dell'Università di Cardiff. Il team ha utilizzato per la prima volta il James Clerk Maxwell Telescope (Jcmt) alle Hawaii per rilevare la fosfina, e poi ha avuto il tempo di seguire la loro scoperta con il gruppo di 45 telescopi dell'Atacama Large Millimeter / submillimeter Array (Alma) in ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 settembre 2020) Roma, 14 set. (Adnkronos/Europa Press) -disu? Nelle nubi del pianeta, infatti, sono state rintracciate tracce persistenti diche è un gas che sulla Terra viene prodotto solo industrialmente o da microrganismi che prosperano in ambienti privi di ossigeno. La sorprendente scoperta, rivelata da '', è stata fatta da un team internazionale di astronomi di cinque università, guidata dalla professoressa Jean Greaves dell'Università di Cardiff. Il team ha utilizzato per la prima volta il James Clerk Maxwell Telescope (Jcmt) alle Hawaii per rilevare la, e poi ha avuto il tempo di seguire la loro scoperta con il gruppo di 45 telescopi dell'Atacama Large Millimeter / submillimeter Array (Alma) in ...

