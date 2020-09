Milan-Donnarumma, nessuna trattativa per il rinnovo: la strategia (Di domenica 13 settembre 2020) Prima di sedersi al tavolo delle trattative con il loro giovane portiere i rossoneri vogliono concentrarsi al 100% sul mercato: il rinnovo può attendere. Leggi su 90min (Di domenica 13 settembre 2020) Prima di sedersi al tavolo delle trattative con il loro giovane portiere i rossoneri vogliono concentrarsi al 100% sul mercato: ilpuò attendere.

AntoVitiello : Visite mediche con il #Milan per il portiere Ciprian #Tatarusanu, acquistato per svolgere il ruolo di vice Donnarum… - MarcoBovicelli : #Milan, #Tatarusanu è arrivato a Milano: le prime immagini da giocatore ????del vice Donnarumma su @SkySport e… - capuanogio : Secondo il #CorSera, Mino #Raiola ha formulato una richiesta di stipendio da 10 milioni euro netti per il rinnovo d… - Fiorenz45748992 : RT @Fiorenz45748992: GIGIO DONNARUMMA è esattamente come MINO RAIOLA: DUE MERDE!!! QSVS TOP CALCIO 24 TELELOMBARDIA SPORTMEDIASET MILAN MA… - Fiorenz45748992 : GIGIO DONNARUMMA è esattamente come MINO RAIOLA: DUE MERDE!!! QSVS TOP CALCIO 24 TELELOMBARDIA SPORTMEDIASET MILAN MAURO SUMA -