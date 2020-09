Il nuovo album di Max Pezzali è in dirittura d’arrivo | il cantautore svela nuovi indizi

Leggi su optimagazine

(Di sabato 12 settembre 2020) Quando uscirà ildi Max? La domanda sorge spontanea dopo il necessario slittamento della pubblicazione che, inizialmente, era prevista ad aprile. Insieme al disco era stato rimandato anche il concerto a San Siro programmato per il 2021. A questo giro il, nel corso di un’intervista rilasciata per Marco Monty Montemagno, hatosul seguito ideale di Astronave Max (2015), che dopo lo slittamento causa COVID è una delle novità più richieste dai fan. Max rivela che i lavori di finitura dei mixaggi sono in corso, ma finalmente si può parlare dell’uscita. Durante il lockdown e durante l’estate, infatti, Maxha lavorato a lungo sul disco che ...