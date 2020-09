Afghanistan | si aprono gli storici accordi di pace tra governo afgano e talebani a Doha

Leggi su tpi

(Di sabato 12 settembre 2020), al via ai colloqui dicon iSi sono aperti oggi, sabato 12 settembre, a(Qatar), i primicolloqui diintra-afghani, tra rappresentanti deldi Kabul () e dei, volti a mettere fine a 19 anni di guerra. Il ministro degli Esteri del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, ha dato il via alla cerimonia di apertura dei negoziati in un hotel di lusso della capitale, a fianco del segretario di Stato Usa, Mike Pompeo e dell’inviato speciale di Washington per l’, Zalmay Khalilzad. Quelli di oggi sono i primi colloqui diretti tra ie i rappresentanti delafghano. I militanti si erano ...