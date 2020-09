Calciomercato Napoli, Roberto De Zerbi è chiaro: “Se Jeremie Boga e gli altri portano offerte giuste, non li tratteniamo” (Di venerdì 11 settembre 2020) Ospite dei microfoni di Sky Sport è stato nelle ultime ore Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo ed ex giocatore del Napoli, che si è soffermato a parlare delle ipotesi di mercato per il club emiliano. “In quale zona del campo questo Sassuolo può ancora migliorare? Se riusciremo a non vendere nessuno riusciremo a migliorare. Chiriches e Defrel lo scorso anno non li abbiamo avuti e sono due giocatori di grande esperienza che invece avremo adesso a disposizione. Detto questo ci sono dei reparti da tenere sotto osservazione per un ricambio generazionale che dovrà esserci nei prossimi anni. Che ci sia io o meno, nonostante io pensi sempre di stare in un posto per dieci o venti anni”. 20/09/2020 BONUS 10€+200€  ... Leggi su calciomercato.napoli

DiMarzio : L'agente di #Szoboszlai ai nostri microfoni: 'Rimane al #Salisburgo, la decisione non cambierà' - Gazzetta_it : #Calciomercato #Napoli, 70 milioni dal #ManchesterCity per #Koulibaly - SkySport : Calciomercato Napoli, primi contatti con gli agenti di Emerson Palmieri - edicolasportiva : Inter, anche il Napoli vuole Emerson - Cucciolina96251 : RT @calciomercatoit: ?? #Roma e #Napoli, ieri contatti #Fienga - #DeLaurentiis: non si sblocca lo scambio #Milik - #Under. La #Juventus att… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli Calciomercato Napoli, Szoboszlai ora è più lontano. Veretout obiettivo per la mediana Sport Fanpage Calciomercato, le italiane e le big europee

In casa Juventus il nome caldo è sempre quello di Luis Suarez. L’operazione sarà simile a quella che ha portato Rakitic a riabbracciare la maglia del Sevilla: cifra simbolica e diversi bonus. La volon ...

Calciomercato Napoli, la Roma non vuole pagare 35 milioni per Arkadiusz Milik

La Roma continua a guardare Arkadiusz Milik come possibile sostituito del bosniaco. Se all’inizio si poteva ipotizzare un’operazione che coinvolgesse anche Cengiz Under, oggi il Napoli chiede solo cas ...

In casa Juventus il nome caldo è sempre quello di Luis Suarez. L’operazione sarà simile a quella che ha portato Rakitic a riabbracciare la maglia del Sevilla: cifra simbolica e diversi bonus. La volon ...La Roma continua a guardare Arkadiusz Milik come possibile sostituito del bosniaco. Se all’inizio si poteva ipotizzare un’operazione che coinvolgesse anche Cengiz Under, oggi il Napoli chiede solo cas ...