Uomini e Donne, chi ha davvero pagato il lifting di Gemma? Ecco la verità (Di giovedì 10 settembre 2020) Gemma Galgani e il suo lifting continuano a tenere banco a Uomini e Donne. La storica dama del trono over, come ormai ben saprete, ha deciso di ringiovanire il suo aspetto fisico sottoponendosi ad un lifting durante il mese di luglio. La 70enne si è mostrata durante la prima puntata del dating-show, scatendo l’ironia di Tina Cipollari che l’ha più volte derisa e anche qualche disappunto da parte di Sirius. Chi ha pagato il lifting di Gemma? Il cambiamento estetico della Galgani era stato documentato dalle telecamere della redazione di Uomini e Donne, che hanno seguito passo passo l’intervento. Una volta che Gemma era giunta in studio, la Cipollari si è scatenata ... Leggi su tutto.tv

