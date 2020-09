Maria Grazia Cucinotta, gli auguri social per i 19 anni della figlia: «Ti amissimo» (Di giovedì 10 settembre 2020) «auguriiiiiii Giulia Buon Compleanno amoreeee di mamma ti amissimoooo». Maria Grazia Cucinotta condivide così la gioia per il compleanno della figlia Giulia che ha compiuto 19... Leggi su leggo

lupone47 : @tripposauro @Sfrida2 Però è andata oltre... gli ha rotto il rosario che gli aveva dato... il “Parroco”... non so s… - Titty43815 : @MariaGr67429100 @canyaman1989 @dmtzdmr Ciao Maria Grazia, buona giornata ???? - MonRicch : @mariagraziatur2 Buona giornata a te Maria Grazia ?? Grazie - daniele52mucios : @mariagraziatur2 buona giornata maria grazia ???? - daniele52mucios : @mariagraziatur2 ciao maria grazia, buona giornata ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Maria Grazia

Il Messaggero

E’ stata depositata oggi la lista di Adesso Milazzo a sostegno della candidatura di Adele Roselli a sindaca della Città di Milazzo. Una squadra che rappresenta i cittadini e le cittadine a tanti livel ...Dall'11 al 13 settembre si riaccendono i motori della 59esima Alghero - Scala Piccada, la più longeva e blasonata gara automobilistica di velocità in salita che si disputa in Sardegna. Riportata in au ...