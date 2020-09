Giordana Mobilio (capolista Pd): Alla Campania serve una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva (Di giovedì 10 settembre 2020) Giordana Mobilio non ha mai nascosto l’emozione per la responsabilità che il ruolo comporta: capolista Pd, nella tornata elettorale in cui il partito di Zingaretti dovrà mostrare i muscoli visto che sono ben 15 le liste a sostegno di De Luca. «Sono davvero orgogliosa di essere la capolista del Partito Democratico – ripete da giorni -, l’unico partito che ha dimostrato, a tutti i livelli di governo, di essere in grado di dare risposte efficaci ai bisogni dei cittadini». Nelle sue vene scorre sangue rosso Pci: a nonno Benedetto, militante del Partito comunista, era stata intitolata la sezione del Pci Leopardi a Fuorigrotta; lo zio, Lorenzo Mobilio, è stato presidente dell’allora circoscrizione Fuorigrotta; papà Aldo è stato sindaco di ... Leggi su ildenaro

zazoomblog : Giordana Mobilio (capolista Pd): Alla Campania serve una crescita intelligente sostenibile e inclusiva - #Giordana… -

Ultime Notizie dalla rete : Giordana Mobilio Giordana Mobilio (capolista Pd): Alla Campania serve una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva Il Denaro Giordana Mobilio (capolista Pd): Alla Campania serve una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva

Giordana Mobilio non ha mai nascosto l’emozione per la responsabilità che il ruolo comporta: capolista Pd, nella tornata elettorale in cui il partito di Zingaretti dovrà mostrare i muscoli visto che s ...

Figliolia col freno a mano tirato: per Mobilio rischio flop a Pozzuoli

POZZUOLI – «Niente per me, niente per nessuno» Chi conosce Figliolia sa quanto sia accentratore e “prima donna” il sindaco di Pozzuoli autentico “fantasma” in questa campagna elettorale per le elezion ...

Giordana Mobilio non ha mai nascosto l’emozione per la responsabilità che il ruolo comporta: capolista Pd, nella tornata elettorale in cui il partito di Zingaretti dovrà mostrare i muscoli visto che s ...POZZUOLI – «Niente per me, niente per nessuno» Chi conosce Figliolia sa quanto sia accentratore e “prima donna” il sindaco di Pozzuoli autentico “fantasma” in questa campagna elettorale per le elezion ...