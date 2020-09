Alberto Matano: “Non sono gay, ma che vergogna quell’intervista” (Di giovedì 10 settembre 2020) Affronta una nuova stagione de La vita in Diretta da solo – ma esprime ancora una volta la sua stima a Lorella Cuccarini e il suo dispiacere per l’interruzione del rapporto – e sarà al fianco della giuria di Ballando con le stelle. Alberto Matano, giornalista e conduttore de La Vita in Diretta commenta su Chi l’intervista che Il Messaggero ha fatto a Fabio Canino, in cui in sostanza l’intervistatore chiedeva di stilare una lista degli orientamenti sessuali di molti personaggi pubblici, tra cui anche il giornalista di Rai1. “Alberto Matano è gay?”, era stata la domanda a bruciapelo a cui l’attore non aveva risposto. “Quando ho letto quell’intervista, da giornalista, ho provato vergogna, e come me, la maggior parte di chi l’ha ... Leggi su tvzap.kataweb

