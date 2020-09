Mercato Juventus, ritorno di fiamma: l’ex bianconero vuole tornare a Torino (Di mercoledì 9 settembre 2020) Mercato Juventus – Juve e Mino Raiola al lavoro, senza fretta. O forse fretta ce n’è. I bianconeri stanno cercando di chiudere l’affare Suarez, ma serve del tempo. Ne serve tanto e forse in questo caso davvero non si può andare oltre la normale pazienza. Ecco perché Dzeko comunque rappresenta un’alternativa importante al momento, col Pistolero ancora favorito. Il punto è che serve comunque una riserva e già Morata sta spingendo per tornare a Torino. Uno che è piemontese doc e farebbe carte false per vestire di nuovo il bianconero è Moise Kean. Mercato Juventus, le ultimissime sul ritorno di Kean Il portale calcioMercato.com spiega che gli è bastato un anno ... Leggi su juvedipendenza

tancredipalmeri : Quindi la Juventus ha preso Romero a 30 milioni dal Genoa, lasciandolo al Genoa, per poi prestarlo all’Atalanta con… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Juventus, vicino l'accordo con Luis Suarez L'attaccante tratta la risoluzione col Barcellona… - forumJuventus : TS: 'La Juventus continua a lavorare sul mercato per accontentare Pirlo. I bianconeri sarebbero pronti a portare av… - NorbertoZapparo : RT @riccardoriserva: ???? MERCATO INTER, tutto fatto per il centrocampista ex Juventus Arturo Vidal, giocatore che può ancora dare molto si.… - hbk_89 : In ogni caso il mercato della #Juventus è per l'ennesima volta estenuante, stargli dietro logora, non so se per bra… -