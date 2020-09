Incendi a Lesbo, 12mila immigrati in fuga. E la Germania vorrebbe ricollocarli (anche) in Italia (Di mercoledì 9 settembre 2020) Roma, 9 set – Migliaia di immigrati sono fuggiti a gambe levate dal campo di Moria, sull’isola di Lesbo, in seguito a un enorme Incendio che ha completamente distrutto gran parte del centro di accoglienza. La struttura in questione ha una capienza massima di 2.800 persone, ma era incredibilmente sovraffollata e ospitava più di 12mila richiedenti asilo. Non solo, nella giornata di ieri il ministro dell’Immigrazione greco aveva comunicato che 35 ospiti del centro erano risultati positivi al coronavirus e l’intero campo di Moria era stato posto in quarantena fino al 15 settembre. Una decisione che avrebbe fatto salire la tensione, a tal punto che stando a quanto inizialmente riferito da alcuni media greci, si è scatenata una rivolta all’interno del centro. In ... Leggi su ilprimatonazionale

