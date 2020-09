Colleferro, la fidanzata di Gabriele Bianchi: «Sono incita e sto subendo minacce di morte» (Di mercoledì 9 settembre 2020) Dall’odio nasce altro odio e la catena sembra non spezzarsi mai. Questa giovane donna di 28 anni è la fidanzata Gabriele Bianchi, coinvolto nel pestaggio che ha portato alla fine della vita di Willy Monteiro Duarte, ed è incinta. «La prima vittima di tutto questo è Willy che non c’è più e la sua famiglia. Poi ci siamo noi che non c’entriamo nulla e stiamo subendo minacce di morte pesantissime», ha dichiarato ad Adnkronos. LEGGI ANCHE >>> La raccolta fondi per aiutare la famiglia di Willy «La prima vittima è Willy con la famiglia, poi ci siamo noi» Si chiama Silvia Ladaga, è ex candidata alle regionali con Forza Italia, figlia di Salvatore Ladaga – coordinatore del partito ... Leggi su giornalettismo

