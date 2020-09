Coronavirus, nuovi contagi saliti di 1.370 casi: 10 i morti (Di martedì 8 settembre 2020) Sono 1.370 i nuovi casi di Coronavirus registrati dalle Regioni. Il totale dei malati da Covid-19 sale quindi a 280.153. Dieci le vittime nelle ultime 24 ore. Quasi raddoppiati i tamponi rispetto a ... Leggi su tgcom24.mediaset

MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia nuovi casi in calo (1.108) e altri 12 morti #coronavirus - La7tv : #omnibus Nino @Cartabellotta (GIMBE) analizza i dati del contagio #Covid delle ultime settimane: 'In aumento il rap… - RegLombardia : #LNews Aumentano guariti e dimessi (+24) e non si registrano contagi a Como, Mantova e Sondrio. Con 9.088 tamponi… - VivMilano : RT @iISud24: #Coronavirus, in Italia 1.370 nuovi casi e 10 vittime. La Campania registra 249 ‘positivi’ #8settembre #COVID?19 #covid19 #co… - iISud24 : #Coronavirus, in Italia 1.370 nuovi casi e 10 vittime. La Campania registra 249 ‘positivi’ #8settembre #COVID?19… -