Jürgen Klopp, una nuova avventura: l’annuncio ufficiale (Di lunedì 7 settembre 2020) La adidas, attraverso i suoi canali social, ha annunciato la nuova partnership con Jürgen Klopp: lo slogan per l’allenatore del Liverpool It’s time for football to do more, è ora che il calcio faccia di più. Con questo nuovo slogan la Adidas ha annunciato la nuova partnership con Jürgen Klopp. L’allenatore del Liverpool entra dunque ufficialmente nel team Adidas, dopo aver firmato il contratto di sponsorizzazione nel mese di agosto. L’ex Borussia Dortmound passa così dalla New Balance (ex sponsor tecnico del Liverpool) al famoso brand tedesco, nonostante i Reds abbiano appena firmato un nuovo contratto con la rivale Nike. Non è la prima volta che un allenatore diventa testimonial di un marchio diverso da quello della sua squadra. Certo è che ... Leggi su bloglive

whenonMars : RT @IlMughini: ' Cristiano è il migliore del mondo, Messi forse è il migliore del Barça' Jürgen Klopp - MARCA - libridisport : RT @libridisport: ?? Jürgen Klopp. Scatenate l’inferno ?? Raphael @honigstein ?? @RizzoliLibri ?? La biografia del tecnico del Livepool, i… - grazioli_gianni : RT @libridisport: ?? Jürgen Klopp. Scatenate l’inferno ?? Raphael @honigstein ?? @RizzoliLibri ?? La biografia del tecnico del Livepool, i… - alberto_coghi : RT @libridisport: ?? Jürgen Klopp. Scatenate l’inferno ?? Raphael @honigstein ?? @RizzoliLibri ?? La biografia del tecnico del Livepool, i… - Edorsi53 : RT @libridisport: ?? Jürgen Klopp. Scatenate l’inferno ?? Raphael @honigstein ?? @RizzoliLibri ?? La biografia del tecnico del Livepool, i… -

Ultime Notizie dalla rete : Jürgen Klopp