Azzolina: “Garantiremo il distanziamento, la mascherina al banco non sarà fondamentale” (Di lunedì 7 settembre 2020) È intervenuta nella trasmissione di Rai3 Agorà, e mentre studenti e docenti di tutta Italia si apprestano a tornare a scuola, il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina ha fatto luce su uno dei temi che sta animando il dibattito sull’istruzione in questi giorni: «Abbiamo lavorato per trovare nuovi spazi e garantire il distanziamento di un metro in classe. Se c’è il metro di distanza la mascherina può non essere usata». Massimo impegno quindi per garantire a tutti gli istituti i banchi di ultima generazione annunciati dal ministero, un impegno che per la Azzolina “non ha confronti in altri paesi d’Europa”: «Consegnare 2,4 milioni di banchi è uno sforzo enorme, è ingiusto essere accusati di ritardi. In due mesi li ... Leggi su giornalettismo

