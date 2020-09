Fiction d'antan "nell'Ora della verità" - (Di domenica 6 settembre 2020) Luca Beatrice La Corsica è un'isola meravigliosa, ma ha strade a strapiombo sul mare sono molto pericolose e bisogna guidare con molta attenzione se non vuoi rischiare un incidente. La Corsica è un'isola meravigliosa, ma ha strade a strapiombo sul mare sono molto pericolose e bisogna guidare con molta attenzione se non vuoi rischiare un incidente. Tranne poi scoprire che si trattava di un sabotaggio, dunque di un omicidio. In Corsica si vive bene, il paesaggio è meraviglioso, ma tra i locali vige uno strano codice d'onore oltre i limiti della legalità. In particolare negli anni '90, quando si consumò l'inquietante caso raccontato da Michel Bussi, una vicenda che riemerge dal passato, con le sue ombre, i suoi fantasmi, sgretolando qualsiasi certezza. Uno dei romanzi più fortunati del giallista bestsellerista francese, ... Leggi su ilgiornale

