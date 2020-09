Bielsa chiama un ex Inter, la richiesta è di 16 milioni di euro (Di sabato 5 settembre 2020) Marcelo Bielsa è entrato di diritto nella storia del Leeds United. L'allenatore argentino ha riportato il club in Premier League dopo 16 anni e l'esordio sarà contro i campioni in carica del Liverpool.LEEDS UNITED SU RAFINHAcaption id="attachment 993513" align="alignnone" width="300" Bielsa (getty imaged)/captionDopo l'arrivo dell'attaccante spagnolo Rodrigo, ecco che il Loco Bielsa è alla ricerca di un altro nome altisonante e di qualità per la sua squadra. Il giocatore in questione è una vecchia conoscenza del calcio italiano, più in particolare l'Inter: Rafinha. Il brasiliano di proprietà del Barcellona potrebbe fare al caso degli inglesi, ma i blaugrana hanno già fissato il prezzo: 16 milioni di euro. Bielsa ... Leggi su itasportpress

