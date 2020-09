Obiettivo Marte, Paolo Nespoli sogna una missione “nel segno del genere umano”: “C’è voglia di arrivare sul Pianeta Rosso, anche per capire se siamo soli nell’universo” (Di venerdì 4 settembre 2020) Ospite dello EuroScience Open Forum (Esof) di Trieste, in occasione di una conferenza organizzata da Altec sulla missione europea Exomars, Paolo Nespoli, l’astronauta dell’Agenzia spaziale europea (Esa), ha parlato del sogno Marte. Nespoli sogna una missione su Marte nel nome dell’intera umanita‘. Il Pianeta Rosso “continua a essere un Obiettivo sfuggente dello spazio: ci sembra a portata di mano perche’ e’ realtivamente vicino, eppure non e’ facile, per arrivarci serve un forte salto, c’e’ una grande complessita’ da affrontare. La voglia di arrivare su Marte c’e’, ... Leggi su meteoweb.eu

Da molto tempo si sa che Elon Musk, fondatore di SpaceX, vuole provare a colonizzare Marte, creare delle stazioni e successivamente una sorta di città auto-sostenibile. Ma ciò non è affatto facile, e ...

Nespoli, sogno una missione su Marte senza bandiere

Una missione su Marte senza bandiere, ma fatta nel nome dell'intera umanità: è quello che sogna Paolo Nespoli, l'astronauta dell'Agenzia spaziale europea (Esa) ospite dello EuroScience Open Forum (Eso ...

