Italia Bosnia 0-0 LIVE: fine primo tempo INTERVALLO (Di venerdì 4 settembre 2020) Allo Stadio Franchi, la 1ª giornata di Nations League 2020/2021 tra Italia e Bosnia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Franchi”, Italia e Bosnia si affrontano nel match valido per la 1ª giornata della Nations League 2020/2021 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Italia Bosnia 0-0 45′ fine primo tempo – INTERVALLO 40′ Gli azzurri faticano – L’Italia in questa fase sta facendo fatica a trovare degli spazi per colpire. Sempre ben schierata la difesa della Bosnia. 34′ Tiro di Belotti – L’attaccante riceve al limite da Lorenzo Pellegrini e prova una conclusione ... Leggi su calcionews24

