Formula 1 - Verso Monza, il Tempio della Velocità (Di venerdì 4 settembre 2020) La Formula 1 fa tappa a Monza, nel Tempio della Velocità, per lottava prova del Mondiale 2020: il Gran Premio dItalia. Sarà unedizione molto particolare, poiché si correrà a porte chiuse, senza pubblico sulle tribune, a causa delle restrizioni legate al Covid-19.Unatmosfera diversa. Niente grande cuore rosso sulle tribune, niente tifosi assiepati allingresso del paddock in cerca di autografi e selfie con i piloti. Le tribune saranno quasi tutte vuote, eccezion fatta per 250 spettatori speciali: medici e infermieri, invitati dallACI e dalla Scuderia Ferrari, che potranno assistere gratuitamente allevento, simbolicamente premiati per il loro senso del dovere e coraggio nella lotta contro il virus. Per il resto, il Parco di Monza non sarà off-limits come notoriamente ... Leggi su quattroruote

zazoomblog : Calciomercato Juventus Perin verso il Genoa: i motivi dell’addio ai bianconeri e la formula - #Calciomercato… - Mediagol : #Calciomercato #Juventus, #Perin verso il #Genoa: i motivi dell’addio ai bianconeri e la formula - Mediagol : #Calciomercato #Juventus, Perin verso il #Genoa: i motivi dell'addio ai bianconeri e la formula - TeofiloSteven : RT @FraNasato: Secondo Sky Sport il Tottenham verso la fine del mercato potrebbe aprire al prestito di Aurier, formula che sarebbe congenia… - EM1998_ : RT @FraNasato: Secondo Sky Sport il Tottenham verso la fine del mercato potrebbe aprire al prestito di Aurier, formula che sarebbe congenia… -