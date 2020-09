Usa, alce incorna e uccide il cacciatore che lo aveva ferito (Di mercoledì 2 settembre 2020) . Lʼanimale, con una freccia ancora conficcata nel corpo, ha teso un agguato allʼuomo caricandolo e conficcandogli le corna nel collo. Quando Mark David, 66enne originario dell’Oregon, è uscito munito di arco e frecce per cacciare delle alci, non poteva immaginare di incappare nella terribile vendetta di un’esemplare duro a morire. Dopo aver colpito l’animale infatti, l’uomo si era convinto di averlo ucciso, pur non riuscendo a individuarne il corpo. Poche ore dopo, quando si è recato nuovamente sul posto per prelevare il suo bottino, l’alce lo stava aspettando in agguato con il dardo ancora conficcato nel corpo. Alla vista del suo aguzzino, lo ha caricato, conficcandogli le corna nel collo e uccidendolo. Nonostante i tentativi di salvataggio di un amico di David che era presente ... Leggi su limemagazine.eu

Nicola_Bressi : Notizia vera, foto corretta, però traduzione errata. In USA 'Elk' non è Alce, bensì il Cervo Wapiti, Cervus elaphus… - Bufalenet : Ci segnalano i nostri contatti una notizia di Fanpage dal titolo Usa: ferito nelle battuta di caccia, il giorno dop… - Bufalenet : Ci segnalano i nostri contatti una notizia di Fanpage dal titolo Usa: ferito nelle battuta di caccia, il giorno dop… - ironwito : Usa: ferito nelle battuta di caccia, il giorno dopo l’alce incorna il cacciatore e lo uccide -… -