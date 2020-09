Tunisia, il governo tecnico di Mechichi ottiene la fiducia in Parlamento. Conte: “Congratulazioni, Italia pronta a cooperare” (Di mercoledì 2 settembre 2020) La Tunisia ha un nuovo governo: il Parlamento della Tunisia ha approvato, con 134 voti a favore, 67 contrari e zero astenuti la fiducia al nuovo esecutivo di tecnici guidati dal premier Hichem Mechichi. Il nuovo governo ha come obiettivo quello di trovare una soluzione alla crisi economica e sociale del Paese. “Congratulazioni alla Tunisia per il nuovo governo guidato da Hichem Mechichi. L’Italia è pronta a lavorare insieme per il rafforzamento della cooperazione strategica bilaterale, nell’interesse dei nostri due Paesi e dell’intera regione mediterranea”, ha scritto su twitter il premier Giuseppe Conte. Congratulazioni alla ... Leggi su ilfattoquotidiano

