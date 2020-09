Sbagliano il sentiero nella scalata verso il Corno Grande, padre e figlio salvati su uno sperone di roccia (Di mercoledì 2 settembre 2020) Disavventura a lieto fine per due turisti campani, salvati dal Soccorso alpino sul percorso verso il Corno Grande. I due, padre e figlio di 56 e 25 anni, erano partiti all'alba per un'escursione sulla ... Leggi su chietitoday

EcoAltoMolise : Sbagliano sentiero, restano bloccati su un salto di roccia -

Padre e figlio hanno così chiamato il 118, che ha allertato il Soccorso Alpino d'Abruzzo, subito intervenuto con delle squadre di terra e l'elicottero del 118 per effettuare il recupero. Un intervento ...Brutta avventura per due turisti campani, un uomo di 56 anni e suo figlio di 25 anni, partiti all’alba per un’escursione sul Corno Grande. I due si erano avviati per raggiungere la vetta ma durante l’ ...