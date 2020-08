Migranti, 307 lasciano hotspot di Lampedusa. Conte convoca il sindaco di Lampedusa e Musumeci e lo sciopero è rimandato (Di lunedì 31 agosto 2020) E' rimandato lo sciopero deciso dal sindaco di Lampedusa. Il primo cittadino insieme al governatore della Sicilia Musumeci sono stati convocati mercoledì a Palazzo Chigi per discutere della situazione ... Leggi su tg.la7

