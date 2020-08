Napoli, De Laurentiis a Roccaraso. I tifosi: “Portaci Boga e Messi” (Di domenica 30 agosto 2020) Aurelio De Laurentiis è stato riconosciuto da alcuni tifosi del Napoli, mentre il presidente partenopeo si accingeva a visitare Roccaraso, cittadina abruzzese. I sostenitori del club campano hanno calorosamente accolto il numero uno del Napoli, gridando “Portaci Boga” o addirittura “Compraci Messi“. L’entusiasmo dei tifosi non è stato condiviso da De Laurentiis, il quale non ha risposto alle simpatiche esclamazioni dei tifosi, mantenendo un profilo basso. Leggi su sportface

sscnapoli : ?? @victorosimhen9 “Napoli è un sogno, @ADeLaurentiis e #Gattuso mi hanno accolto come un figlio” ??… - sscnapoli : ?? @ADeLaurentiis “Complimenti a Castel di Sangro per l’organizzazione. Per rinforzare il Napoli abbiamo già speso 3… - sportface2016 : #Messi al #Napoli? L'entusiasmo dei tifosi - frabia17 : @cavmar2000 @bancopostismo Scusami se mi permetto, milik a Napoli ha fatto numeri ma nulla di neanche paragonabile… - zazoomblog : I tifosi del Napoli a De Laurentiis: “Presidente portaci Messi!” – VIDEO - #tifosi #Napoli #Laurentiis: -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Laurentiis Napoli, De Laurentiis a Roccaraso: «Presidente, compraci Messi» Il Mattino Napoli cessione Koulibaly, giocatore chiede al club di abbassare le pretese

NAPOLI CESSIONE KOULIBALY – Viste le notevoli richieste di Aurelio De Laurentiis, si fa in salita la cessione di Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese, al Napoli dall’estate 2014, avrebbe quindi ...

VIDEO - ADL in visita a Roccaraso: i tifosi gli chiedono a gran voce Messi e lo Scudetto

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è stato in visita a Roccaraso. I tifosi azzurri che lo hanno accolto gli hanno chiesto otre all'acquisto di Lionel Messi lo scudetto.

NAPOLI CESSIONE KOULIBALY – Viste le notevoli richieste di Aurelio De Laurentiis, si fa in salita la cessione di Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese, al Napoli dall’estate 2014, avrebbe quindi ...Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è stato in visita a Roccaraso. I tifosi azzurri che lo hanno accolto gli hanno chiesto otre all'acquisto di Lionel Messi lo scudetto.