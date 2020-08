La trovata del sindaco per denunciare chi abbandona rifiuti: “Ecco cose le arriverà a casa oltre alla multa” (Di sabato 29 agosto 2020) Dopo l’idea di mangiare le nutrie, il sindaco di Gerre de‘ Caprioli Michel Marchi, paese di un migliaio di anime alle porte di Cremona, torna con una proposta “sopra le righe”. Stavolta non si tratta di una provocazione ma di un richiamo a una gestione più civile dei rifiuti. Per denunciare l’inciviltà di un cittadino che ha abbandonato un frigorifero davanti alla discarica, il sindaco ha registrato un video in cui mostra l’elettrodomestico con tanto di “dedica”, spiegando che verrà restituito al legittimo proprietario. “E insieme al frigo arriverà anche la sanzione” L'articolo La trovata del sindaco per denunciare chi abbandona ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : trovata del La trovata del sindaco per denunciare chi abbandona rifiuti: “Ecco cose le arriverà a casa oltre alla… Il Fatto Quotidiano Detenuto morto in cella nel carcere di Bancali, è giallo

Un detenuto marocchino di 24 anni è stato trovato morto questa mattina nella sua cella del carcere di Bancali, a Sassari. Sul decesso ha aperto un'inchiesta il sostituto procuratore Beatrice Giovannet ...

Ritorna l’allarme per la febbre del Nilo: primo caso dell'anno in provincia di Pavia

pavia La febbre del Nilo, la malattia infettiva portata dalle zanzare, torna a colpire anche in provincia di Pavia. C’è il primo caso del 2020. Un paziente 50enne ricoverato nel reparto di Rianimazion ...

