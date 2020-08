Salvini e Meloni con Musumeci: “Decisione Tar ennesima vergogna, governo abbandona i siciliani” (Di venerdì 28 agosto 2020) Roma, 28 ago – La decisione del Tar di sospendere l’ordinanza del governatore siciliano Nello Musumeci per svuotare hotspot e centri di accoglienza e bloccare i continui sbarchi di clandestini – spesso positivi al coronavirus – scatena le ire dei leader dell’opposizione, che rinnovano il totale sostegno al presidente della Regione Sicilia. Mentre la sinistra immigrazionista, con il renziano Davide Faraone, l'”amico del cuore” della Rackete e delle Ong, che esulta sguaiatamente, plaude ai soliti magistrati che in tempi record hanno dato ragione al governo giallofucsia accogliendo il ricorso, Musumeci commenta duramente la situazione. “Provo pena per chi continua a speculare, anche in queste ore, sulla battaglia civile e politica che stiamo conducendo. Guardino le ‘stanze’ ... Leggi su ilprimatonazionale

