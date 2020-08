COVID-19 in Francia: 7.379 casi. Non escluso nuovo lockdown (Di venerdì 28 agosto 2020) La curva dei contagi in Francia ha toccato un nuovo picco da diversi mesi a questa parte e il governo di Macron sta valutando in queste ore le misure da mettere in atto per limitare il più possibile il diffondersi del COVID-19 a pochi giorni dall'obbligatorietà delle mascherine all'aperto in tutto il Paese. Nelle ultime 24 sono stati accertati ben 7.379 nuovi positivi - il numero più alto in assoluto dopo il picco raggiunto il 31 marzo scorso, quando i nuovi positivi erano stati 7.578 - e 20 persone hanno perso la vita a causa del COVID-19, in calo rispetto ai 20 delle 24 ore precedenti, ma numeri comunque preoccupanti, così come i posti in rianimazione saliti di 32 unità in 24 ore.I numeri, pur a fronte di molti tamponi giornalieri, continuano a salire come neanche durante la fase ... Leggi su blogo

Capezzone : Su @atlanticomag @marco_cesario sulla Francia che si prepara al peggio sul Covid - Tg1Raiofficial : Continuano ad aumentare i casi covid in #Europa. L'#Ungheria ha deciso di chiudere le frontiere dal primo settembre… - Adnkronos : #Covid, in #Francia quasi 5500 nuovi casi: mai così tanti da metà aprile - anna11824 : Pure in Francia dove ci fanno credere che c'è la seconda grande ondata di Covid! - Anguill_S_Italy : COVID - 19 EUROPA Francia, epidemia si allarga. Ungheria chiude le frontiere Continuano ad aumentare i casi covid… -