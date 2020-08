Carlos Maria Corona si scusa per la frase omofoba, ma l'intervento di Fabrizio Corona lascia perplessi (Di giovedì 27 agosto 2020) Carlos Maria Corona, dopo la strigliata di mamma Nina Moric, porge le sue scuse per la frase omofoba, mentre l'intervento di Fabrizio lascia tutti di sasso. Leggi su comingsoon

infoitcultura : Carlos Maria Corona accusato di aver pronunciato una frase omofoba: “se non avete le palle, siete delle chec**e” –… - infoitcultura : Carlos Maria Corona: 'Se non avete le pa**e siete delle ch****e' Nina Moric: 'Vergognati' - gp_panky74 : RT @gayit: Carlos Maria, il figlio di Corona e Nina Moric sui social: 'se non avete le palle siete delle ch*cche' - video - blogtivvu : Carlos Maria chiede scusa per lo scivolone omofobo: Fabrizio Corona taglia corto (VIDEO) - blogtivvu : Carlos Maria Corona chiede scusa per lo scivolone omofobo (e papà Fabrizio minimizza). ? Il VIDEO ti aspetta nelle… -

Ultime Notizie dalla rete : Carlos Maria Il figlio di Corona e Nina Moric festeggia 18 anni in copertina su Novella Novella 2000 Nina Moric il duro sfogo contro il figlio: “Vergognati Carlos per ciò che dici”

In casa Corona Moric le cose precipitano vertiginosamente, ed ecco che Carlos Maria commette un errore davvero imperdonabile. Una frase omofoba detta da un giovane ragazzo che porta con sé il peso del ...

Carlos Maria chiede scusa per lo scivolone omofobo: Fabrizio Corona taglia corto (VIDEO)

Dopo lo frase omofoba di ieri, Carlos Maria Corona, incalzato da papà Fabrizio, chiede scusa. Il neo 18enne dichiara di non essere omofobo e di non avere assolutamente nulla contro i gay. Nonostante q ...

In casa Corona Moric le cose precipitano vertiginosamente, ed ecco che Carlos Maria commette un errore davvero imperdonabile. Una frase omofoba detta da un giovane ragazzo che porta con sé il peso del ...Dopo lo frase omofoba di ieri, Carlos Maria Corona, incalzato da papà Fabrizio, chiede scusa. Il neo 18enne dichiara di non essere omofobo e di non avere assolutamente nulla contro i gay. Nonostante q ...