Regionali, Terra: “Chi inquina paga? No, si candida con De Luca” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “Una nuova ombra colpisce il carrozzone del governatore PD. Stavolta si tratta di una sostenitrice della lista di Mastella (quando si dice il rinnovamento!), Maria Rosaria Della Rocca, dirigente Arpac indagata e rinviata a giudizio per falso e abuso d’ufficio nell’ambito dell’inchiesta sulla Fonderia Pisano relativa agli illeciti che sarebbero stati commessi durante i controlli previsti per gli impianti in questione. A denunciare questo ennesimo scandalo una delle storiche realtà di base del nostro territorio, l’associazione Salute e Vita tramite una nota del suo portavoce Lorenzo Forte.” È quanto dichiara il movimento ambientalista Terra in merito alla candidatura di Maria Rosaria Della Rocca, dirigente ARPAC candidata nelle liste del ... Leggi su anteprima24

