Messi Juventus, “Il Corriere” svela: “L’Adidas vuole portarlo a Torino” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Messi Juventus – Chiunque al mondo vorrebbe la pulce nella propria squadra. Non c’è club che, insieme a Ronaldo, non abbia sognato la Pulce. I bookmakers dicono Manchester City, poi Inter e infine Psg come possibili destinazioni. Stamattina, tuttavia, il Corriere della Sera ha rilanciato anche il nome della Juventus. Non è stata una boutade buttata lì per caso, ma un pezzo scritto con cognizione di causa su basi concrete. Difficili, quasi impossibili, ma che tuttavia hanno un loro perché nell’ipotizzare Messi alla Juventus. Messi Juventus, a Torino grazie ad Adidas? Sul giornale si legge che l’Adidas è sponsor sia della Juventus che di Messi e questo potrebbe favorire ... Leggi su juvedipendenza

tancredipalmeri : Comunque si sta scartando troppo presto la Juventus dalla corsa per Messi. Ma con i 50 milioni per Rugani, i 50 pe… - tancredipalmeri : Inoltre non escluderei che Messi può essere attirato dal lavorare con un maestro come Pirlo in panchina. Dunque la… - Corriere : Attenzione alla Juventus - V__FUT : #Messi ha comunicato che lascierà il #Barcelona dopo 17 anni. Quale sarà la nuova avventura della Pulce? I recenti… - KennethOsang : Messi to Juventus? -