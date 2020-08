Coronavirus, l’esperienza di Dimitrov: “potevo camminare appena. Siamo tutti uguali davanti al virus” (Di mercoledì 26 agosto 2020) In una recente intervista rilasciata ad Ubitennis, Grigor Dimitrov ha parlato della sua esperienza con il Coronavirus. Il tennista bulgaro è risultato infetto dopo aver partecipato all’Adria Tour, il torneo organizzato da Novak Djokovic, diventato tristemente famoso per l’assenza di misure anti-Covid che è costata cara a diversi atleti. Dimitrov ha descritto così la sua convalescenza: “i primi giorni della convalescenza sono stati durissimi, avevo perso tutto il tono muscolare e la capacità cardiaca. Cercavo di capire cosa fare per poter tornare in una condizione tale da poter rimanere in campo almeno un paio d’ore, ma per una settimana l’unica cosa che riuscivo a fare era camminare, niente corsa, niente pesi. Poi gradualmente ho ripreso a fare un po’ ... Leggi su sportfair

